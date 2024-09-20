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Haberler Trabzonspor

Şenol Güneş dokunuşu

63’te durum 2-0 olmuş, umutlar iyice azalmıştı. Güneş’in 81’de oyuna aldığı Umut Bozok 89’da skoru 2-1 yaptı, yine 46’da giren Nwakaeme uzatmada enfes bir asist yaparak yenilgiyi engelledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Şenol Güneş dokunuşu

Trabzonspor, ligin üçüncü haftasının erteleme maçında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçında Beşiktaş'tan puan alan Şenol Güneş ilk galibiyetini almak ve yükseliş dönemi başlatmak istiyordu. Burak Yılmaz'ın yönettiği sarı kırmızılı takımın da 3 maçta 2 puanı vardı. İki takım da galibiyet siftahı istiyordu. Uğurcan Çakır 10. dakikada Attamah'ın penaltısını kurtardı.

PEŞ PEŞE ÇÖZÜMLER ARADI

Kayserispor 12'de Hasan Ali'nin golüyle öne geçti. 63'te Morte farkı ikiye çıkardı. Şenol Güneş oyuna birçok müdahalede bulunsa da 81'de giren Umut Bozok takıma büyük hareket getirdi. Fırtına gol aramaya, hücum etmeye başladı. 89'da Umut Bozok umutları artırdı. Yine 46'da giren Nwakaeme, uzatma anlarında yaptığı müthiş asitle bir puan alınmasına katkı yaptı.

NWAKAEME PATLAMASI

Kayseri maçında dört çalım atan ve dört şut pası veren Nwakaeme, 2014/15'ten bu yana bir lig karşılaşmasında oyuna sonradan girerek 4+ şut pası ve 4+ çalım kaydeden ikinci isim oldu (Ghezzal vs Antalya; Şubat 2021).

Bu sezon ligde oynadığı dört maçta da rakipleriyle yenişemeyen Trabzonspor, lig tarihinde ikinci kez bir sezona üst üste dört beraberlikle başladı.

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