TRABZONSPOR HABERLERİ - Filip Benkovic: Takımla gurur duyuyorum

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavili ekipte savunma oyuncusu Filip Benkovic açıklamalarda bulundu.

Filip Benkovic: "Çok önemli bir 3 puan oldu. Bu sahada, zeminde oynamamın kolay olmayacağının bilincindeydik. Gayet iyi bir mücadele ortaya koyduk. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi hedefimiz bir sonraki maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

"OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"Trabzonspor'da oynayan bütün oyuncular kalitelidir. Bu rekabetin olması sizi gelişmeye itiyor. Ben her zaman profesyonel davranmaya ve yüzde 100'ümü vermeye çalışan bir insanım. Uzun bir aradan sonra oynadım ve oynadığım için mutluyum. Oynamadığım zaman da takım arkadaşlarımı desteklemeye çalışıyorum." dedi.