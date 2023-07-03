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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya Sloven stoper! Takımdan ayrılmak istiyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferin hızlı takımı Trabzonspor, aradığı stoperi Rusya'da buldu. Kulübünden ayrılmak isteyen Vanja Drkusic'in bordo-mavililerle görüştüğü öğrenildi.(TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:09
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'ya Sloven stoper! Takımdan ayrılmak istiyor

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica önderliğinde yeni sezonun kadro planlamasını tüm hızıyla sürdürüyor. Transferde atağa kalkan bordo-mavililer Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Dimitrios Kourbelis'i renklerine bağladı.

Stoper takviyesi yapmak isteyen Fırtına'da Rusya'nın Sochi takımında forma giyen Vanja Drkusic ismi gündeme geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre 23 yaşındaki defans oyuncusu, Rusya'da yaşanan savaş ortamı nedeniyle burada kalmak istemiyor. Kulübü Sochi'ye bu isteğini ileten Vanja Drkusic'in, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği ortaya çıktı. Bordo-mavililerin görüştüğü Sloven stoperin şartların oluşması halinde imza için Türkiye'ye geleceği öne sürüldü.

Yükselen performansıyla Slovenya Milli takımına da seçilen 23 yaşındaki stoper geçen sezon Rusya'da Sochi formasıyla 31 maça çıkarken 2 gol kaydetti, 2 de asist yaptı. Öte yandan Slovenyalı stoperle Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği ve durumunu araştırdığı öğrenildi.

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