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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Kerem: Çok çalışmalıyım

Kerem: Çok çalışmalıyım

Getafe maçında ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki , 'a teşekkür etti. Genç oyuncu, "Bu benim ilk maçındı ve doğal olarak heyecan, stres de vardı. Genel olarak iyi oynadık, ancak şanssız bir gol yedik. ve Abdulkadir Parmak abi biz maça motive ettiler. İlerleyen süreçlerde de forma şansı bulmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi.

Getafe maçında ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki , 'a teşekkür etti. Genç oyuncu, "Bu benim ilk maçındı ve doğal olarak heyecan, stres de vardı. Genel olarak iyi oynadık, ancak şanssız bir gol yedik. ve Abdulkadir Parmak abi biz maça motive ettiler. İlerleyen süreçlerde de forma şansı bulmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi.
  1. 30.11.2019
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