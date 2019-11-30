Kerem: Çok çalışmalıyım
Getafe maçında ilk 11'de sahaya çıkan 19 yaşındaki Kerem Baykuş, teknik direktör Ünal Karaman'a teşekkür etti. Genç oyuncu, "Bu benim ilk maçındı ve doğal olarak heyecan, stres de vardı. Genel olarak iyi oynadık, ancak şanssız bir gol yedik. Kaptanlarımız Sosa ve Abdulkadir Parmak abi biz maça motive ettiler. İlerleyen süreçlerde de forma şansı bulmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum" dedi.
- 30.11.2019
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