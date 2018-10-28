Onur’dan dört kritik kurtarış

Kaptan Onur Kıvrak dün çok kritik 4 kurtarış yaptı. İlk yarıda Doukara'nın şutunu çıkaran, 52'de Maicon'un karşı karşıya vuruşunu sakatlanma pahasına kurtaran Onur, 70'te de Doğkan'ın hafif çaprazdan sağ köşeye sert vuruşunu son anda parmakları ile önledi. Milli eldiven son anlarda da yine karşı karşıya Doukara'nın gol atmasına engel oldu.