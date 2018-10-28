Onur’dan dört kritik kurtarış
Kaptan Onur Kıvrak dün çok kritik 4 kurtarış yaptı.
Kaptan Onur Kıvrak dün çok kritik 4 kurtarış yaptı. İlk yarıda Doukara'nın şutunu çıkaran, 52'de Maicon'un karşı karşıya vuruşunu sakatlanma pahasına kurtaran Onur, 70'te de Doğkan'ın hafif çaprazdan sağ köşeye sert vuruşunu son anda parmakları ile önledi. Milli eldiven son anlarda da yine karşı karşıya Doukara'nın gol atmasına engel oldu.
- 28.10.2018
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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