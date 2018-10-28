Onur’dan dört kritik kurtarış – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Onur’dan dört kritik kurtarış

    Onur’dan dört kritik kurtarış

    Kıvrak dün çok kritik 4 kurtarış yaptı.

    Kıvrak dün çok kritik 4 kurtarış yaptı. İlk yarıda Doukara'nın şutunu çıkaran, 52'de Maicon'un karşı karşıya vuruşunu sakatlanma pahasına kurtaran Onur, 70'te de Doğkan'ın hafif çaprazdan sağ köşeye sert vuruşunu son anda parmakları ile önledi. Milli eldiven son anlarda da yine karşı karşıya Doukara'nın gol atmasına engel oldu.

    1. 28.10.2018
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