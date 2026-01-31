İstanbul İSKİ su kesintisi 31 Ocak: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler, 31 Ocak günü itibarıyla İSKİ'nin resmi duyuruları üzerinden takip ediliyor. İSKİ tarafından yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintileri uygulanıyor. Planlı bakım ve ani arızalar nedeniyle bazı mahallelerde su verilemiyor. İstanbullular, suların ne zaman geleceğini ve kesintinin hangi saatlerde sona ereceğini merak ediyor. İşte 31 Ocak İstanbul su kesintisine dair son dakika bilgileri…

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, bazı bölgelerde altyapı ve arıza çalışmaları nedeniyle geçici su kesintileri uygulanıyor.

İSKİ su kesintisi sorgulamak için tıklayın

İSKİ 31 OCAK SU KESİNTİSİ