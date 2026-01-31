CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig İstanbul İSKİ su kesintisi 31 Ocak: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi 31 Ocak: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul genelinde yaşanan su kesintileri, 31 Ocak itibarıyla vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İSKİ tarafından yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintileri uygulanıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 16:17
İstanbul İSKİ su kesintisi 31 Ocak: Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler, 31 Ocak günü itibarıyla İSKİ'nin resmi duyuruları üzerinden takip ediliyor. İSKİ tarafından yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintileri uygulanıyor. Planlı bakım ve ani arızalar nedeniyle bazı mahallelerde su verilemiyor. İstanbullular, suların ne zaman geleceğini ve kesintinin hangi saatlerde sona ereceğini merak ediyor. İşte 31 Ocak İstanbul su kesintisine dair son dakika bilgileri…

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, bazı bölgelerde altyapı ve arıza çalışmaları nedeniyle geçici su kesintileri uygulanıyor.

İSKİ su kesintisi sorgulamak için tıklayın

İSKİ 31 OCAK SU KESİNTİSİ

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 31 Ocak İSKİ Avcılar son dakika Devamını Oku BUNU DA OKU

AHaber CANLI YAYIN

G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Mika Can Raun tutuklandı! Sosyal medyada girmediği kılık kalmadı: İşte hakkındaki suçlamalar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan Devler Ligi operasyonu!
Eyüpspor’dan kritik galibiyet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! Augsburg-St. Pauli maç bilgileri! 16:35
Benzama Beşiktaş iddiası Benzama Beşiktaş iddiası 16:31
Eyüpspor’dan kritik galibiyet! Eyüpspor’dan kritik galibiyet! 16:26
Leipzig- Mainz maçı detayları! Leipzig- Mainz maçı detayları! 16:23
31 Ocak İstanbul su kesintisi 31 Ocak İstanbul su kesintisi 16:17
Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? Werder Bremen-Mönchengladbach maçı ne zaman? 16:13
Daha Eski
Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! Hoffenheim-Union Berlin maçı hakkında! 15:57
Iğdır’da gol sesi çıkmadı! Iğdır’da gol sesi çıkmadı! 15:52
Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! Beşiktaş’tan Asllani paylaşımı! 15:50
Real Oviedo-Girona maçı detayları! Real Oviedo-Girona maçı detayları! 15:38
Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11'ler Beşiktaş-Konyaspor maçı muhtemel 11'ler 15:34
Erzurum'dan evinde net galibiyet! Erzurum'dan evinde net galibiyet! 15:29