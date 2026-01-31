Eyüpspor’dan Alanya’da kritik deplasman galibiyeti!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle öne geçti. İlk yarıda skor üstünlüğünü koruyan Alanyaspor, devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Eyüpspor, 49. dakikada Talha Ülvan'ın golüyle eşitliği sağladı. Konuk ekip, baskısını sürdürdüğü dakikalarda 86. dakikada Raux Yao'nun kaydettiği golle skoru 2-1'e taşıdı. Mücadelenin son golü ise 90+4. dakikada Ampem'den geldi ve maç 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Alanyaspor 22 puanda kalırken, Eyüpspor puanını 18'e yükseltti. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahası içerisinde gönderdiği ortaya iyi yükselen Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda, top filelerle buluştu.

9. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hwang'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz topu güçlükle kurtardı.

17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hwang'ın çektiği şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Corendon Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada sol kanattan gelişen atakta Umut Meraş'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Talha Ülvan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

80. dakikada Mounie'nin pasında topla buluşan Makouta'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde çaprazdan Legowski'nin vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu önünde bulan Raux Yao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Ampem'in, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul'un sağından ağlarla buluştu. 1-3