Leipzig- Mainz maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Leipzig- Mainz maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’nın 20. haftasında RB Leipzig, sahasında ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Mainz 05’i konuk ediyor. Topladığı 36 puanla 4. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Ole Werner'in ekibi, evindeki müthiş formunu sürdürerek liderlik yarışından kopmamayı hedefliyor. Diğer tarafta, 15 puanla 16. sırada bulunan Mainz 05 ise, deplasmandaki kötü karnesini bu zorlu maçla düzelterek küme düşme hattının üzerine tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki Leipzig- Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 16:23
Leipzig- Mainz maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Leipzig- Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Leipzig Stadyumu'ndaki Leipzig- Mainz mücadelesi, ligin en etkili hücum hatlarından birine sahip olan Leipzig ile savunma disipliniyle ayakta kalmaya çalışan Mainz'ın taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Leipzig, bu sezon iç sahada yakaladığı maç başı 2.33 puan ortalamasıyla Bundesliga'nın en güvenilir takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Takımın en skorer ismi Y. Diomande'nin yüksek formu ev sahibi için en büyük güvence. Konuk ekip Mainz 05 cephesinde ise teknik direktör Urs Fischer, deplasmanlarda yaşanan puan kayıplarına son vermek için katı bir savunma kurgusuyla sahaya çıkacak. İşte Leipzig-Mainz maçının detayları...

Leipzig- Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leipzig- Mainz maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Leipzig Stadyumu'ndaki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Leipzig- Mainz MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Leipzig- Mainz mücaelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leipzig- Mainz MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Banzuzi, Seiwald, Schlager; Diomande, Romulo, Nusa

Mainz: Batz; Posch, Bell, Potulski; Da Costa, Nebel, Sano, Lee, Widmer; Tietz, Hollerbach

