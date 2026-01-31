CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Oviedo-Girona CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Real Oviedo-Girona CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

La Liga’nın 22. haftasında Real Oviedo, kendi sahasında Girona’yı ağırlıyor. Topladığı 13 puanla ligin son sırasında yer alan ve düşme hattının içinden çıkmak için acil puana ihtiyacı olan Oviedo, yeni teknik direktörü Guillermo Almada yönetiminde sahasındaki ilk galibiyetini kovalıyor. Diğer tarafta, 25 puanla 11. sırada bulunan ve istikrarsız bir görüntü çizen Míchel’in Girona’sı ise, zayıf rakibi karşısında hata yapmayarak ligin üst sıralarıyla arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Peki Real Oviedo-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 15:38
Real Oviedo-Girona CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Real Oviedo-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Nuevo Carlos Tartiere'deki Real Oviedo-Girona mücadelesi, iki takımın da sezonun ikinci yarısına dair hedeflerini belirleyeceği kritik bir 90 dakika vaat ediyor. Ev sahibi Real Oviedo, Aralık ayında göreve gelen Uruguaylı teknik adam Guillermo Almada ile henüz istediği ivmeyi yakalayamasa da, sahasındaki ateşli taraftar desteğiyle bu makus talihi kırmak istiyor. Konuk ekip Girona cephesinde ise teknik direktör Míchel, hücum hattında Ukraynalı forvet Vladyslav Vanat'ın yükselen formuna güveniyor. İşte Real Oviedo-Girona maçının detayları...

REAL OVIEDO-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Oviedo-Girona maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Carlos Tartiere'deki mücadele, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

REAL OVIEDO-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo-Girona maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL OVIEDO-GIRONA MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Carmo, Costas, Lopez; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas

Girona: Ter Stegen; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Devler Ligi operasyonu!
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
İran'da büyük patlama! Ölü ve yaralılar var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Lookman için masaya oturuyor!
Avustralya Açık’ta şampiyon Rybakina!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Cagliari-Hellas Verona maçı CANLI | Cagliari-Hellas Verona maçı 15:18
CANLI | Napoli-Fiorentina maçı CANLI | Napoli-Fiorentina maçı 15:06
CANLI | Pisa - Sassuolo maçı CANLI | Pisa - Sassuolo maçı 14:40
CANLI | Bodrum FK-Serik Belediyespor CANLI | Bodrum FK-Serik Belediyespor 14:12
Avustralya Açık’ta şampiyon Rybakina! Avustralya Açık’ta şampiyon Rybakina! 14:02
CANLI | Çorum FK - Keçiörengücü maçı CANLI | Çorum FK - Keçiörengücü maçı 13:27
Daha Eski
F.Bahçe Cherif için Angers ile anlaştı! F.Bahçe Cherif için Angers ile anlaştı! 12:49
CANLI | Erzurumspor - Sarıyer maçı CANLI | Erzurumspor - Sarıyer maçı 12:41
CANLI | Iğdır FK - Manisa FK CANLI | Iğdır FK - Manisa FK 12:24
F.Bahçe Lookman için masaya oturuyor! F.Bahçe Lookman için masaya oturuyor! 12:23
Alanyaspor - Eyüpspor | CANLI Alanyaspor - Eyüpspor | CANLI 12:18
F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı! F.Bahçe'nin toplam borcu açıklandı! 12:07