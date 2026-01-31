Real Oviedo-Girona CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Real Oviedo-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Nuevo Carlos Tartiere'deki Real Oviedo-Girona mücadelesi, iki takımın da sezonun ikinci yarısına dair hedeflerini belirleyeceği kritik bir 90 dakika vaat ediyor. Ev sahibi Real Oviedo, Aralık ayında göreve gelen Uruguaylı teknik adam Guillermo Almada ile henüz istediği ivmeyi yakalayamasa da, sahasındaki ateşli taraftar desteğiyle bu makus talihi kırmak istiyor. Konuk ekip Girona cephesinde ise teknik direktör Míchel, hücum hattında Ukraynalı forvet Vladyslav Vanat'ın yükselen formuna güveniyor. İşte Real Oviedo-Girona maçının detayları...

REAL OVIEDO-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Oviedo-Girona maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Carlos Tartiere'deki mücadele, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

REAL OVIEDO-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo-Girona maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL OVIEDO-GIRONA MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Carmo, Costas, Lopez; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas

Girona: Ter Stegen; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat