Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Iğdır’da gol sesi çıkmadı!

Iğdır’da gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında konuk ettiği Manisa FK ile golsüz berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 15:53
Iğdır’da gol sesi çıkmadı!

Alagöz Holding Iğdır FK: 0 - Manisa FK: 0

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, İbrahim Ethem Potuk

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Suoares, Alim Öztürk, Fofana, Bacuna (Dk. 63 Ali Kaan Güneren), Bruno, Ahmet Emin Engin (Dk. 63 Dorin Rotariu), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya, Gökcan Kaya (Dk. 75 Özder Özcan), Güray Vural

Manisa FK: Vedat Karakuş, Herelle, Diony, Lindseth (Dk. 64 Cissokho), Adekanye (Dk. 63 Valentin), Umut Erdem, Benrahou (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 63 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Ayberk Karapo, Toure

Sarı kartlar: Dk. 41 Jonathan Lindseth, Dk. 41 Yasin Güreler, Dk. 52 Christophe Herelle, Dk. 86 Osman Kahraman, Dk. 90 Kubilay Sönmez (Manisa FK), Dk. 57 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK maçı, 0-0 berabere sonuçlandı.

