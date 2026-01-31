Werder Bremen-Mönchengladbach maçı detayları! Saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen-Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Weserstadion'daki Werder Bremen-Mönchengladbach mücadelesi, Bundesliga'nın iki yaralı ekibinin savunma zaafiyetlerini kapatma mücadelesine sahne olacak. Mitchell Weiser ve Niklas Stark gibi önemli isimlerin sakatlıkları teknik heyeti rotasyonda zorlamaya devam ediyor. Hücumda kiralık golcü Romano Schmid'in yaratıcılığına güvenen Bremen, sahasındaki bu kritik maçı kazanarak 9 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Konuk ekip Borussia Mönchengladbach cephesinde ise işler daha da karışık; as golcü Tim Kleindienst'in diz ameliyatı sonrası sezonu kapatması ve Robin Hack'in sakatlığı hücum gücünü ciddi şekilde zayıflatırken, tüm gözler 9 golle takımın en skorer ismi olan Haris Tabakovic'in üzerinde olacak. İşte Werder Bremen-Mönchengladbach maçının detayları...

Werder Bremen-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Werder Bremen-Mönchengladbach maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Weserstadion'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Werder Bremen-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Werder Bremen-Mönchengladbach mücaelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen-Mönchengladbach MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Malatini, Friedl, Coulibaly; Sugawara, Schmid, Lynen, Stage, Deman; Njinmah, Grull

Mönchengladbach: Nicolas; Takai, Elvedi, Sander; Scally, Reitz, Sander, Netz; Honorat, Neuhaus; Tabakovic