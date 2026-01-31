CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hoffenheim-Union Berlin maçı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Hoffenheim-Union Berlin maçı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Bundesliga’nın 20. haftasında Hoffenheim, kendi sahasında Union Berlin’i konuk ediyor. Topladığı 39 puanla ligin 3. sırasında yer alan ve son 4 maçını kazanarak müthiş bir form yakalayan Christian Ilzer’in ekibi, taraftarı önünde bu seriyi devam ettirerek Bayern Münih ve Dortmund’u takibini sürdürmeyi hedefliyor. Diğer tarafta, 24 puanla 9. sırada bulunan ve son 4 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Steffen Baumgart yönetimindeki Union Berlin ise, bu zorlu deplasmandan puanla dönerek Avrupa kupaları iddiasını tazelemek istiyor. İşte Hoffenheim-Union Berlin maçının yayın bilgileri...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 15:57
Hoffenheim-Union Berlin maçı izle: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Hoffenheim-Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

PreZero Arena'daki Hoffenheim-Union Berlin maçı, Bundesliga'nın bu sezonki en büyük sürprizlerinden biri olan Hoffenheim'ın 'ilk 4' kararlılığını bir kez daha test edeceği bir 90 dakikaya aday görünürken; ev sahibi ekipte hafta içi Werder Bremen karşısında alınan 2-0'lık galibiyette kırmızı kart gören Wouter Burger'in cezası ve sakatlıkları süren Adam Hlozek ile Koki Machida'nın eksikliği teknik heyeti zorlasa da, hücum hattındaki formda ikili Fisnik Asllani ve Tim Lemperle Hoffenheim'ın en büyük kozları olacak. Konuk ekip Union Berlin cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor; kış arasından döndüğünden beri galibiyet alamayan konuk ekip, özellikle ilk yarılarda gol yollarında yaşadığı kısırlığı aşmaya çalışırken Hoffenheim'ın 6 maçlık iç saha galibiyet serisini de bozmayı hedefliyor. İşte Hoffenheim-Union Berlin maçının detayları...

Hoffenheim-Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hoffenheim-Union Berlin maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. PreZero Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Hoffenheim-Union Berlin MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Hoffenheim-Union Berlin mücaelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hoffenheim-Union Berlin MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Kramaric, Avdullahu, Promel, Prass; Asllani; Lemperle

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Khedira, Kemlein, Kohn; Jeong, Ansah; Ilic

