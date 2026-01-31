CANLI SKOR ANA SAYFA
CANLI YAYIN | Augsburg-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI YAYIN | Augsburg-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’nın 20. haftasında Augsburg, kendi sahasında St. Pauli’yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bayern Münih’i 2-1 yenerek tüm dünyayı şaşırtan ve 19 puanla 13. sıraya tırmanan Augsburg, bu moralle sahasında hata yapmak istemiyor. Diğer tarafta, 14 puanla 17. sırada yer alan ve son 16 maçının sadece birini kazanabilen St. Pauli ise, zorlu deplasmandan puan çıkararak ligde kalma mücadelesinde nefes almayı hedefliyor. İşte Augsburg-St. Pauli maçının detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 16:35
CANLI YAYIN | Augsburg-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

WWK Arena'daki Augsburg-St. Pauli mücadelesi, kağıt üzerinde ev sahibi Augsburg'u favori gösterse de her iki takımın da taktiksel değişimleri maçın kaderini belirleyecek. Augsburg'da teknik direktör Manuel Baum, Bayern zaferinin mimarlarından Arthur Chaves ve Han-Noah Massengo'nun formuna güveniyor; ancak savunmanın kilit ismi Jeffrey Gouweleeuw'un sakatlığı arka hatta bir risk oluşturuyor. Konuk ekip St. Pauli cephesinde ise hücum hattında as golcüsü Martijn Kaars ve kanat oyuncusu Mathias Pereira Lage ile Augsburg savunmasındaki boşlukları değerlendirmeye çalışacak. Peki Augsburg-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg-St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg-St. Pauli maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. WWK Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Augsburg-St. Pauli MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Augsburg-St. Pauli mücaelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Augsburg-St. Pauli MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Chaves, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Rexhbecaj, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Kade

St. Pauli: Vasilj; Ando, Wahl, Mets; Pyrka, Sands, Smith, Oppie; Fujita, Kaars, Pereira Lage

G.Saray'dan Devler Ligi operasyonu!
G.Saray'dan transferde son hafta bombası!
Florya'da parladı, Beşiktaş'a gidiyor! Galatasaray'ın eski yıldızı için hamle...
Ünlü isimlere bir dalga daha: Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal, Enes Batur ve Nisa Bölükbaşı listede!
Eyüpspor'dan kritik galibiyet!
F.Bahçe Lookman için masaya oturuyor!
6
