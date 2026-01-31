CANLI YAYIN | Augsburg-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg-St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

WWK Arena'daki Augsburg-St. Pauli mücadelesi, kağıt üzerinde ev sahibi Augsburg'u favori gösterse de her iki takımın da taktiksel değişimleri maçın kaderini belirleyecek. Augsburg'da teknik direktör Manuel Baum, Bayern zaferinin mimarlarından Arthur Chaves ve Han-Noah Massengo'nun formuna güveniyor; ancak savunmanın kilit ismi Jeffrey Gouweleeuw'un sakatlığı arka hatta bir risk oluşturuyor. Konuk ekip St. Pauli cephesinde ise hücum hattında as golcüsü Martijn Kaars ve kanat oyuncusu Mathias Pereira Lage ile Augsburg savunmasındaki boşlukları değerlendirmeye çalışacak. Peki Augsburg-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg-St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Augsburg-St. Pauli maçı, 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak. WWK Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Augsburg-St. Pauli MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 20. haftasında oynanacak Augsburg-St. Pauli mücaelesi, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Augsburg-St. Pauli MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen; Chaves, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Rexhbecaj, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Kade

St. Pauli: Vasilj; Ando, Wahl, Mets; Pyrka, Sands, Smith, Oppie; Fujita, Kaars, Pereira Lage