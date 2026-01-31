CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul AVCILAR su kesintisi! 31 Ocak İSKİ Avcılar son dakika su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 31 Ocak İSKİ Avcılar son dakika su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul Avcılar'da 31 Ocak İSKİ su kesintisi, ilçe sakinlerini tedirgin etti. Sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yaşanan kesinti sonrası, "Avcılar sular ne zaman gelecek?" sorusu gündeme geldi. İSKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kesinti planlı bakım ve arıza giderme çalışmaları kapsamında uygulanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suların aynı gün içerisinde verilmesi bekleniyor. Avcılar'daki mahalle bazlı kesinti bilgileri ve tahmini bitiş saatleri, İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 10:33
İstanbul AVCILAR su kesintisi! 31 Ocak İSKİ Avcılar son dakika su kesintisi ne zaman bitecek?

AVCILAR SU KESİNTİSİ 31 OCAK

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/01/2026

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/01/2026 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
