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Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Pendikspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu. Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 22:29 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 22:34
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Siltaş Yapı Pendikspor 1-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pendikspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 1-0 kazanan Pendikspor önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar attı.

İstanbulspor'da Modestas Vorobjovas 75. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Pendikspor 29 puana ulaştı. İstanbulspor puanı ise 13 oldu.

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