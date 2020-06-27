Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor | CANLI
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Btc Türk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, 3 puan alarak Avrupa Ligi şansını sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor'un düşme potasından kurtulmak için acil puan veya puanlar alması gerekiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Btc Turk Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
SIMON FALETTE KADRODAN ÇIKARILDI!
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı. Arka adelesinde sertleşme olan tecrübeli stoper tedbir amaçlı karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.
FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Btc Türk Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet, Muriqi.
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut.
FENERBAHÇE'DE HEDEF AVRUPA
Tahir Karapınar idmanlarda futbolculara sık sık Avrupa Ligi hakkında konuşmalar yapıyor. Karapınar, UEFA Avrupa Ligi hedefini son ana kadar kovalamak adına takımın birlik içinde olmasını istedi.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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