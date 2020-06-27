Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor | CANLI - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor | CANLI

- | CANLI

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor | CANLI

'in 29. haftasında evinde Btc Türk 'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, 3 puan alarak Avrupa Ligi şansını sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor'un düşme potasından kurtulmak için acil puan veya puanlar alması gerekiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'de 29. hafta mücadelesinde sahasında Btc Turk 'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



SIMON FALETTE KADRODAN ÇIKARILDI!
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı. Arka adelesinde sertleşme olan tecrübeli stoper tedbir amaçlı karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Btc Türk Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-YENİ MALATYASPOR İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet, Muriqi.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut.

FENERBAHÇE'DE HEDEF AVRUPA
idmanlarda futbolculara sık sık Avrupa Ligi hakkında konuşmalar yapıyor. Karapınar, UEFA Avrupa Ligi hedefini son ana kadar kovalamak adına takımın birlik içinde olmasını istedi.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA