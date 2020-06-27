Maça damga vuran an! Emre Belözoğlu ve Hasan Ali... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Maça damga vuran an! Emre Belözoğlu ve Hasan Ali...

Maça damga vuran an! ve Hasan Ali...

Maça damga vuran an! Emre Belözoğlu ve Hasan Ali...

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 62. dakikasında oyuna giren , sahaya kaptan olarak çıkan 'ın kaptanlık pazubandı teklifini kibarca geri çevirdi.

'nin 'u ağırladığı maça ve arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu 62. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de sahaya kaptan olarak çıkan Hasan Ali, Emre'nin oyuna girmesinin ardından kaptanlık bandını deneyimle isme vermek istedi. Ancak Emre Belözoğlu, bu isteği nazik bir şekilde geri çevirdi.


Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

  1. 27.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maça damga vuran an! Emre Belözoğlu ve Hasan Ali... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA