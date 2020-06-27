Maça damga vuran an! Emre Belözoğlu ve Hasan Ali...
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 62. dakikasında oyuna giren Emre Belözoğlu, sahaya kaptan olarak çıkan Hasan Ali Kaldırım'ın kaptanlık pazubandı teklifini kibarca geri çevirdi.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maça Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu 62. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de sahaya kaptan olarak çıkan Hasan Ali, Emre'nin oyuna girmesinin ardından kaptanlık bandını deneyimle isme vermek istedi. Ancak Emre Belözoğlu, bu isteği nazik bir şekilde geri çevirdi.
Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maça damga vuran an! Emre Belözoğlu ve Hasan Ali... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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