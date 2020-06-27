Maça damga vuran an! Emre Belözoğlu ve Hasan Ali...

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maça Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin 39 yaşındaki yıldızı Emre Belözoğlu 62. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de sahaya kaptan olarak çıkan Hasan Ali, Emre'nin oyuna girmesinin ardından kaptanlık bandını deneyimle isme vermek istedi. Ancak Emre Belözoğlu, bu isteği nazik bir şekilde geri çevirdi.



Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.