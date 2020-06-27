Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi açıklaması! ''Beşiktaş...''
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Malatyaspor'u konuk ettiği maçı değerlendirirken, Vedat Muriqi ile ilgili konuştu. NTV yorumcusu yaptığı açıklamada, ''Kosovalı golcüyü Beşiktaş forması ile hayal edelim... Beşiktaş, forvetine 8-10 top getiriyor.'' dedi.
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirirken, sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.
"VEDAT'I BEŞİKTAŞ'TA HAYAL EDELİM..."
Fenerbahçe'nin pozisyon üretemediğini ve hücumda sıkıntılar çektiğini dile getiren Rıdvan Dilmen "Serdar Aziz ile Vedat Muriqi arasında çok fark var; bu yüzden Vedat top almak için geri geliyor. Vedat'ı dün Beşiktaş formasıyla hayal edelim... Beşiktaş, forvetine 8-10 top getiriyor. Fenerbahçe oyun karakterini değiştirmeli." dedi.
"VEDAT'IN YERİNDE OLSAM GERİ GELMEM"
Rıdvan Dilmen ayrıca "Vedat Muriqi geriye gelip top almaya çalıştığı için pozisyona da giremiyor. Vedat'ın yerinde olsam geri gelmem, ileride top beklerim. Vedat'ın ileride olması ve Fenerbahçe'nin ona top atması gerekiyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın golcülerine göre Vedat'ın bu oyunda işi zor." diye konuştu.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi açıklaması! ''Beşiktaş...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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