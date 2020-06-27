Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi açıklaması! ''Beşiktaş...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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'den açıklaması! ''...''

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi açıklaması! ''Beşiktaş...''

, 'in 29. haftasında 'nin Malatyaspor'u konuk ettiği maçı değerlendirirken, ile ilgili konuştu. NTV yorumcusu yaptığı açıklamada, ''Kosovalı golcüyü forması ile hayal edelim... Beşiktaş, forvetine 8-10 top getiriyor.'' dedi.

'in 29. haftasında , Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 'u ağırladı. Ünlü yorumcu karşılaşmayı değerlendirirken, sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü ile ilgili konuştu.

"VEDAT'I BEŞİKTAŞ'TA HAYAL EDELİM..."
Fenerbahçe'nin pozisyon üretemediğini ve hücumda sıkıntılar çektiğini dile getiren Rıdvan Dilmen " ile Vedat Muriqi arasında çok fark var; bu yüzden Vedat top almak için geri geliyor. Vedat'ı dün formasıyla hayal edelim... Beşiktaş, forvetine 8-10 top getiriyor. Fenerbahçe oyun karakterini değiştirmeli." dedi.

"VEDAT'IN YERİNDE OLSAM GERİ GELMEM"
Rıdvan Dilmen ayrıca "Vedat Muriqi geriye gelip top almaya çalıştığı için pozisyona da giremiyor. Vedat'ın yerinde olsam geri gelmem, ileride top beklerim. Vedat'ın ileride olması ve Fenerbahçe'nin ona top atması gerekiyor. ve Beşiktaş'ın golcülerine göre Vedat'ın bu oyunda işi zor." diye konuştu.


  1. 27.06.2020
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