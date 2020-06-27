Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi açıklaması! ''Beşiktaş...''

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirirken, sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ile ilgili konuştu.

"VEDAT'I BEŞİKTAŞ'TA HAYAL EDELİM..."

Fenerbahçe'nin pozisyon üretemediğini ve hücumda sıkıntılar çektiğini dile getiren Rıdvan Dilmen "Serdar Aziz ile Vedat Muriqi arasında çok fark var; bu yüzden Vedat top almak için geri geliyor. Vedat'ı dün Beşiktaş formasıyla hayal edelim... Beşiktaş, forvetine 8-10 top getiriyor. Fenerbahçe oyun karakterini değiştirmeli." dedi.

"VEDAT'IN YERİNDE OLSAM GERİ GELMEM"

Rıdvan Dilmen ayrıca "Vedat Muriqi geriye gelip top almaya çalıştığı için pozisyona da giremiyor. Vedat'ın yerinde olsam geri gelmem, ileride top beklerim. Vedat'ın ileride olması ve Fenerbahçe'nin ona top atması gerekiyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın golcülerine göre Vedat'ın bu oyunda işi zor." diye konuştu.



