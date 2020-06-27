Miha Zajc ülkesine döndü! Meğer...

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Max Kruse'nin alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshetmesi sarı-lacivertlilerde soğuk duş etkisi yaratırken, Alman oyuncunun ardından Miha Zajc'ın da FIFA'ya başvurduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Zajc'ın ülkesine döndüğü öğrenildi. İşte detaylar...
27 Haziran 2020 Cumartesi 15:42
Güncelleme: 27.06.2020 15:42
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Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans göstererek lig sıralamasında zirveden oldukça uzakta kalan Fenerbahçe, taraftarlarını üzmüştü.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Trabzonspor'a iki maçta da boyun eğen sarı-lacivertliler, bu yarışta da havlu atarak Avrupa hayallerine de veda etmişti.
Krizlerin bir türlü sonlanmadığı İstanbul ekibinde, geçtiğimiz günlerde Alman oyuncu Max Kruse'nin alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmesi de yönetimi ve taraftarları şaşkına çevirmişti.
Kruse'nin sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmasının ardından birçok isim için de alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya gittiği iddiaları ortaya atılmıştı.
Bu isimlerden biri de Miha Zajc'dı... Sloven futbol için de bazı medya kuruluşlarında, parasını alamadığı için FIFA'ya şikayet ettiği yönünde haberler yer almıştı.