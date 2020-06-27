Max Kruse'den şaşırtan sözler! "Şaka yaptım"

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini, alacaklarını gerekçe göstererek fesheden Alman futbolcu Max Kruse, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşıma imzasını atmıştı. Tecrübeli oyuncudan bu paylaşımla ilgili şaşırtan bir açıklama geldi. İşte detaylar...
27 Haziran 2020 Cumartesi 11:53
Güncelleme: 27.06.2020 11:53
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Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshederek bir anda herkesi şoke etmişti. Sarı-lacivertlilere imza attığında taraftarları büyük bir heyecana sokan Kruse, bir türlü beklenen katkıyı verememişti.
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Alman yıldız, sakatlıklarla geçen 26 haftalık Fenerbahçe kariyerinde toplam 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.
MAHKEMELİK OLDU
Fenerbahçe'den şubat ayından itibaren para alamadığını söyleyen Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ancak, Fenerbahçe'den yapılan açıklama durumun tam tersi olduğu yönünde.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." denildi.
KAVGA İDDİALARI
Max Kruse'yi ayrılığa iten nedenler arasında kaptan Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Volkan Demirel ile tartışmasının da yer aldığı öne sürülmüştü.