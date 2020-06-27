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Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! "Seve seve gelirim"

Fenerbahçe transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor... Sarı lacivertliler, kısa süre önce Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş ile el sıkışmıştı. Sezonun sona ermesiyle beraber Süper Lig'in yıldızlarını birer birer kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, bu kez bir diğer isimle görüştü ve olumlu yanıt aldı. İşte detaylar...

27 Haziran 2020 Cumartesi 09:56 Güncelleme: 27.06.2020 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





