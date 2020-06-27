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Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! "Seve seve gelirim"
Fenerbahçe transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor... Sarı lacivertliler, kısa süre önce Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş ile el sıkışmıştı. Sezonun sona ermesiyle beraber Süper Lig'in yıldızlarını birer birer kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, bu kez bir diğer isimle görüştü ve olumlu yanıt aldı. İşte detaylar...
27 Haziran 2020 Cumartesi 09:56
Güncelleme: 27.06.2020 10:13
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Fenerbahçe'de kapsamlı bir transfer harekatı başladı...
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Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu yönetiminde çalışan sarı lacivertliler, Türk yıldızları birer birer kadrosuna katacak...
Bu bağlamda Kanarya'nın ilk bombası Mert Hakan Yandaş olmuştu. Süper Lig devi, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşmıştı.
Yaşanan bu gelişme ile beraber Fenerabahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in bir başka yıldızı için bizzat devreye girdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın ön protokol imzalattığı Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler, ligin bir başka gözdesi İrfan Can Kahveci'ye yöneldi.