Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! 'Seve seve gelirim' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! "Seve seve gelirim"

Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! "Seve seve gelirim"

Fenerbahçe transferde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor... Sarı lacivertliler, kısa süre önce Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş ile el sıkışmıştı. Sezonun sona ermesiyle beraber Süper Lig'in yıldızlarını birer birer kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, bu kez bir diğer isimle görüştü ve olumlu yanıt aldı. İşte detaylar...
27 Haziran 2020 Cumartesi 09:56 Güncelleme: 27.06.2020 10:13
Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! Seve seve gelirim

Fenerbahçe'de kapsamlı bir transfer harekatı başladı...

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Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! Seve seve gelirim

Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu yönetiminde çalışan sarı lacivertliler, Türk yıldızları birer birer kadrosuna katacak...

Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! Seve seve gelirim

Bu bağlamda Kanarya'nın ilk bombası Mert Hakan Yandaş olmuştu. Süper Lig devi, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşmıştı.

Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! Seve seve gelirim

Yaşanan bu gelişme ile beraber Fenerabahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in bir başka yıldızı için bizzat devreye girdi.

Fenerbahçe Mert Hakan'ın ardından o yıldızı da kaptı! Seve seve gelirim

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın ön protokol imzalattığı Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler, ligin bir başka gözdesi İrfan Can Kahveci'ye yöneldi.

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