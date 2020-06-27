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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe açıkladı! İşte 'nin son durumu

Fenerbahçe açıkladı! İşte Mehmet Ekici'nin son durumu

Fenerbahçe'de  maçında sakatlanan 'nin son durumu merak ediliyordu. Sarı-lacivertli takım deneyimli futbolcunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin 'u 3-2 mağlup ettiği maçta arka adalesinden sakatlık geçirmişti. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcu yerini Tolgay Arslan'a bırakmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Mehmet Ekici'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde: Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı ) sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 23:31
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