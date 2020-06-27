Fenerbahçe açıkladı! İşte Mehmet Ekici'nin son durumu
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mehmet Ekici'nin son durumu merak ediliyordu. Sarı-lacivertli takım deneyimli futbolcunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Mehmet Ekici arka adalesinden sakatlık geçirmişti. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcu yerini Tolgay Arslan'a bırakmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Mehmet Ekici'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.
Yapılan açıklama şu şekilde: Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı ) sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 23:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe açıkladı! İşte Mehmet Ekici'nin son durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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