Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan yeni karar! Bundan sonraki maçlarda... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'ndan yeni karar! Bundan sonraki maçlarda...

'de 'ndan yeni karar! Bundan sonraki maçlarda...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan yeni karar! Bundan sonraki maçlarda...

Son olarak ligde 'ya 2-0 mağlup olarak haftayı hasarlı atlatan 'de takım kaptanı 'nun yeni bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

'e verilen corona virüsü arası sonrası sahasında konuk ettiği 'u mağlup ederek moral bulan 'de işler sonraki hafta iyi gitmemişti. Sarı-lacivertliler önce 'na veda etti ardından da ligde deplasmanda 'ya 2-0 mağlup oldu.

Gelecek sezon sportif direktörlük koluğuna oturacak , son maçlarda takımın taktik idmanlarının başında yer alıyor. Kasımpaşa mücadelesinde cezalı olduğu için tribünde oturan tecrübeli oyuncunun sık sık notlar aldığı gözlenmişti. Emre Belözoğlu'nun yeni bir karar aldığı ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre maçıyla birlikte Fenerbahçe'de Ömer Faruk dışında Muhammed Gümüşkaya, Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan gibi gençler şans bulmaya başlayacak. Ferdi Kadıoğlu da 11'de oynamaya devam edecek. Kararı Emre Belözoğlu'nun aldığı öğrenildi.

  1. 24.06.2020
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