Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan yeni karar! Bundan sonraki maçlarda...
Son olarak ligde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olarak haftayı hasarlı atlatan Fenerbahçe'de takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun yeni bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig'e verilen corona virüsü arası sonrası sahasında konuk ettiği Kayserispor'u mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe'de işler sonraki hafta iyi gitmemişti. Sarı-lacivertliler önce Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti ardından da ligde deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.
Gelecek sezon sportif direktörlük koluğuna oturacak Emre Belözoğlu, son maçlarda takımın taktik idmanlarının başında yer alıyor. Kasımpaşa mücadelesinde cezalı olduğu için tribünde oturan tecrübeli oyuncunun sık sık notlar aldığı gözlenmişti. Emre Belözoğlu'nun yeni bir karar aldığı ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'de Ömer Faruk dışında Muhammed Gümüşkaya, Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan gibi gençler şans bulmaya başlayacak. Ferdi Kadıoğlu da 11'de oynamaya devam edecek. Kararı Emre Belözoğlu'nun aldığı öğrenildi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan yeni karar! Bundan sonraki maçlarda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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