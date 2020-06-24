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Pellegrini için flaş yorum! "Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'de iz bırakmasını isterim"
Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın gündemindeki isim ise Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini... Beşiktaş'ın eski yıldızından, tecrübeli teknik adamla ilgili çarpıcı yorumlar geldi. İşte o açıklama...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Haziran 2020 Çarşamba 09:49
Güncelleme: 24.06.2020 09:49
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Takımın başına geçici bir süreliğine Tahir Karapınar'ı getiren Fenerbahçe'de, gelecek sezon için hoca arayışları sürüyor.
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Sarı-lacivertli takımda yabancı antrenör olarak öne çıkan iki isim var. Bunlardan biri Bjelica, diğeri ise Manuel Pellegrini...
Fenerbahçe yönetiminin, Şilili çalıştırıcı ile 7 kez telekonferans yöntemiyle görüştüğü ortaya çıkarken, Beşiktaş'ın eski futbolcusundan flaş açıklamalar geldi.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Şilili futbolcu Rodrigo Tello, Pellegrini'nin Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimalini değerlendirdi.
Ülkesinin basınından Encancha'ya konuşan Tello, konuya ilişkin şunları kaydetti: