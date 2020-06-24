Pellegrini için flaş yorum! 'Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'de iz bırakmasını isterim' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Pellegrini için flaş yorum! "Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'de iz bırakmasını isterim"

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın gündemindeki isim ise Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini... Beşiktaş'ın eski yıldızından, tecrübeli teknik adamla ilgili çarpıcı yorumlar geldi. İşte o açıklama...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

24 Haziran 2020 Çarşamba 09:49 Güncelleme: 24.06.2020 09:49
Pellegrini için flaş yorum! Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'de iz bırakmasını isterim

Takımın başına geçici bir süreliğine Tahir Karapınar'ı getiren Fenerbahçe'de, gelecek sezon için hoca arayışları sürüyor.

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Pellegrini için flaş yorum! Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'de iz bırakmasını isterim

Sarı-lacivertli takımda yabancı antrenör olarak öne çıkan iki isim var. Bunlardan biri Bjelica, diğeri ise Manuel Pellegrini...

Pellegrini için flaş yorum! Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'de iz bırakmasını isterim

Fenerbahçe yönetiminin, Şilili çalıştırıcı ile 7 kez telekonferans yöntemiyle görüştüğü ortaya çıkarken, Beşiktaş'ın eski futbolcusundan flaş açıklamalar geldi.

Pellegrini için flaş yorum! Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'de iz bırakmasını isterim

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Şilili futbolcu Rodrigo Tello, Pellegrini'nin Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimalini değerlendirdi.

Pellegrini için flaş yorum! Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'de iz bırakmasını isterim

Ülkesinin basınından Encancha'ya konuşan Tello, konuya ilişkin şunları kaydetti:

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