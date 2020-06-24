Pellegrini için flaş yorum! "Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'de iz bırakmasını isterim"

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın gündemindeki isim ise Şilili çalıştırıcı Manuel Pellegrini... Beşiktaş'ın eski yıldızından, tecrübeli teknik adamla ilgili çarpıcı yorumlar geldi. İşte o açıklama...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)