Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerin yıldız kanat oyuncusu için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

24 Haziran 2020 Çarşamba 02:15 Güncelleme: 24.06.2020 02:22
Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor

Fenerbahçe, yeni yapılanma kapsamında gelecek sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor

Sarı-lacivertli kulüp, yurt içinden hayli önemli isimleri imza aşamasına getirirken, taraftarları heyecanlandıracak kanat oyuncusunun ismi İtalya'dan geldi.

Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor

Sabah'ın haberine göre; Sarı lacivertliler, Serie A ekibi Roma'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferini bitirme aşamasına geldi.

Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor

1988 doğumlu olan Perotti bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübünden ayrılık için izin istedi.

Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor

BONSERVİS ÖDENECEK

Sözleşmesinde cüzi miktarda bir çıkış maddesi bulunan Perotti için Fenerbahçe bonservis ödeyecek. Türkiye'de oynamaya sıcak bakan Arjantinli yıldızın transferi hem İtalya hem Türkiye'de liglerin sona ermesiyle kesinlik kazanacak.

Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor

Bu sezon Serie A'da 14, Avrupa Ligi'nde 4, İtalya Kupası'nda ise 1 maçta forma giyen Perotti, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye süper kanat! İtalya'dan geliyor
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