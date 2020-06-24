Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıklıyoruz! Meğer Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıklıyoruz! Meğer Galatasaray...

Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıklıyoruz! Meğer Galatasaray...

Sivasspor'da gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Mert Hakan Yandaş transferin gözdesi konumuna gelmişti. Galatasaray'ın uzun süre gündeminden düşmeyen yıldız isim, ezeli rakip Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye kaptırma nedeni ortaya çıktı. İşte Fotomaç farkıyla Mert Hakan Yandaş gerçekleri...

24 Haziran 2020 Çarşamba 06:38 Güncelleme: 24.06.2020 06:38
Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıklıyoruz! Meğer Galatasaray...

Bu sezon Süper Lig'e damga vuran isimlerin başında gelen Mert Hakan Yandaş, son dönemin en çok konuşulan futbolcusu oldu.

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Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıklıyoruz! Meğer Galatasaray...

Aylar önce anlaştığı Galatasaray'la tüm temaslarını kesen 25 yaşındaki futbolcu, kendisinde uzun süredir ısrarcı olan Fenerbahçe'ye, "Evet" dedi.

Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıklıyoruz! Meğer Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların yaptığı ilk teklifin çok altına düşmesinin ardından sarı-lacivertlilerle görüşmeleri sıklaşan yıldız oyuncu, kısa süre içinde ikna oldu ve Çubuklu'yu giymeyi kabul etti.

Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıklıyoruz! Meğer Galatasaray...

BİR GÜN ES GEÇMEDİ!
Fenerbahçe, ezeli rakibi G.Saray'ın Mert'e sunduğu ilk şartlarla aynı olan bir teklif yaptığı öğrenilirken, kilit adam Emre Belözoğlu oldu.

Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını açıklıyoruz! Meğer Galatasaray...

Gelecek sezon sarı-lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek Emre'nin, her gün Mert'i aradığı ortaya çıktı.

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