Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mandzukic savaşı

Hemen hemen her transfer döneminde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu yarışı başka bir boyuta taşındı. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'in peşine düştü. Gündem yaratacak tranfer iddiası İtalya'dan geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)