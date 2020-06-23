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Transfer yarışı kızıştı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mandzukic savaşı
Hemen hemen her transfer döneminde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu yarışı başka bir boyuta taşındı. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip dünyaca ünlü yıldız Mario Mandzukic'in peşine düştü. Gündem yaratacak tranfer iddiası İtalya'dan geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
23 Haziran 2020 Salı 20:33
Güncelleme: 23.06.2020 20:33
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Fenerbahçe ve Galatasaray bu sefer dünya yıldızının transferinde birbirine rakip oldu.
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Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen iki takım Hırvat yıldız Mario Mandzukic'i gündemine aldı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Mert Hakan Yandaş'ın transferi konusunda anlaşma sağlamış ve ezeli rakibine çalım atmıştı.
Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara ikinci bir transfer çalımı atmak isterken, Cimbom rövanşı dünya yıldızı ile almayı amaçlıyor.
Katar Ligi takımlarından Al-Duhail forması giyen ancak takımından ayrılmaya karar veren 34 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu kaydedildi.