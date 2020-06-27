Vedat Muriqi: Sezon sonuna kadar savaşacağız
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, 3-2'lik Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası konuştu. Hedefsiz kalmanın konsantrasyon eksikliğini getirdiğini belirten yıldız futbolcu, ''Sezon sonuna kadar savaşacağız'' dedi.
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maçta bir gol atan Vedat Muriqi maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin hedefsiz kalmasından dolayı konsantrasyon sorunu yaşadığının altını çizen Vedat, "Takım kim olursa olsun, hedefimiz var. Fenerbahçe asla pes etmez. Eksiklik şundan kaynaklanabilir, hedefsiz kaldık ve bu da bizi etkiledi. Elimizden geldiği kadar sezon sonuna kadar tüm maçları kazanmak için savaşacağız" şeklinde konuştu.
- 27.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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