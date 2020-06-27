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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi: Sezon sonuna kadar savaşacağız

: Sezon sonuna kadar savaşacağız

Vedat Muriqi: Sezon sonuna kadar savaşacağız

'nin Kosovalı golcüsü , 3-2'lik galibiyeti sonrası konuştu. Hedefsiz kalmanın konsantrasyon eksikliğini getirdiğini belirten yıldız futbolcu, ''Sezon sonuna kadar savaşacağız'' dedi.

'nin 'u 3-2 yendiği maçta bir gol atan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin hedefsiz kalmasından dolayı konsantrasyon sorunu yaşadığının altını çizen Vedat, "Takım kim olursa olsun, hedefimiz var. Fenerbahçe asla pes etmez. Eksiklik şundan kaynaklanabilir, hedefsiz kaldık ve bu da bizi etkiledi. Elimizden geldiği kadar sezon sonuna kadar tüm maçları kazanmak için savaşacağız" şeklinde konuştu.

  1. 27.06.2020
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