David Luiz'den Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan David Luiz'in ismi Fenerbahçe ile anılıyordu. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzaladı.
Bu sezon savunmaya yapılan transferlerde dikiş tutturamayan ve önemli karşılaşmalarda büyük fireler veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Stoper transferi için rotayı İngiltere'ye çeviren sarı-lacivertli ekip, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan David Luiz'i gündemine almıştı.
YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
33 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Mikel Arteta'nın isteği üzerine takımda kaldı ve 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
İngiliz ekibiyle bu sezon 33 karşılaşmaya çıkan David Luiz, 2 gol 1 asist sergilerken, geçtiğimiz hafta oynanan Manchester City maçında yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.
- 24.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
David Luiz'den Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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