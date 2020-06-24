David Luiz'den Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

Bu sezon savunmaya yapılan transferlerde dikiş tutturamayan ve önemli karşılaşmalarda büyük fireler veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Stoper transferi için rotayı İngiltere'ye çeviren sarı-lacivertli ekip, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan David Luiz'i gündemine almıştı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

33 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Mikel Arteta'nın isteği üzerine takımda kaldı ve 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibiyle bu sezon 33 karşılaşmaya çıkan David Luiz, 2 gol 1 asist sergilerken, geçtiğimiz hafta oynanan Manchester City maçında yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.