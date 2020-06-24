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24 Haziran 2020, Çarşamba
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'den 'ye kötü haber! İmzayı attı

David Luiz'den Fenerbahçe'ye kötü haber! İmzayı attı

ekiplerinden 'da sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan 'in ismi ile anılıyordu. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper, İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzaladı.

Bu sezon savunmaya yapılan transferlerde dikiş tutturamayan ve önemli karşılaşmalarda büyük fireler veren 'de çalışmaları sürüyor.

Stoper transferi için rotayı İngiltere'ye çeviren sarı-lacivertli ekip, ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'i gündemine almıştı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

33 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Mikel Arteta'nın isteği üzerine takımda kaldı ve 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibiyle bu sezon 33 karşılaşmaya çıkan David Luiz, 2 gol 1 asist sergilerken, geçtiğimiz hafta oynanan maçında yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.

  1. 24.06.2020
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