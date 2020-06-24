Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif

Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif

Son günlerde hakkında çıkan transfer haberleri ile gündemden düşmeyen Sivasspor'un 25 yaşındaki başarılı oyuncu Mert Hakan Yandaş transferi ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başlangıçta Galatasaray'a geleceği konuşulan ancak günden güne ismi Fenerbahçe ile daha yüksek sesle anılmaya başlanan Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gideceğine kesin gözüyle bakılırken, Sivasspor'un bir diğer oyuncusu Emre Kılınç'ın da Galatasaray'a transferi gündemdeydi. Gelen bilgilere göre Mert Hakan Yandaş'ın, genç oyuncuya flaş bir teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:04 Güncelleme: 24.06.2020 12:12
Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif

Son günlerde transferin paylaşılamayan ismi konumuna gelen Sivasspor'un yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın savaşı sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif

Daha önce iki ekip arasında sarı-kırmızılılara daha yakın olan Mert Hakan Yandaş, daha sonra Fenerbahçe'nin kendisine olan yoğun ilgisi sonrası Emre Belözoğlu etkisi ile sarı-lacivertlilere evet dedi.

Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif

TRANSFER SÜRECİNDE NELER OLDU?
Şubat ayının başlarında Sivasspor'un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile 7 milyon TL o dönemin kuru ile 1 milyon Euro'ya söz kesen Galatasaray'a, Sivas cephesinden sezon sonu için tarih verilmişti.

Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!
Bu gelişmenin ardından, transfer sorunsuz bir şekilde ilerlerken, Yandaş'ın menajer, haziran ayında 500 bin Euro imza parası talep etti ve Galatasaray cephesi bu teklifi kabul etti. Transfer bitme noktasına gelirken, Fenerbahçe son aylarda Mert Hakan için ısrarcı bir şekilde devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif

"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİSİN"
Oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesindeki en büyük faktör, Emre Belözoğlu... Tecrübeli isim 25 yaşındaki oyuncu ile sürekli irtibat kurarak zaman içerisinde oyuncuyu ikna etti. Belözoğlu, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA