Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif
Son günlerde hakkında çıkan transfer haberleri ile gündemden düşmeyen Sivasspor'un 25 yaşındaki başarılı oyuncu Mert Hakan Yandaş transferi ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başlangıçta Galatasaray'a geleceği konuşulan ancak günden güne ismi Fenerbahçe ile daha yüksek sesle anılmaya başlanan Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gideceğine kesin gözüyle bakılırken, Sivasspor'un bir diğer oyuncusu Emre Kılınç'ın da Galatasaray'a transferi gündemdeydi. Gelen bilgilere göre Mert Hakan Yandaş'ın, genç oyuncuya flaş bir teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...
FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ!
Bu gelişmenin ardından, transfer sorunsuz bir şekilde ilerlerken, Yandaş'ın menajer, haziran ayında 500 bin Euro imza parası talep etti ve Galatasaray cephesi bu teklifi kabul etti. Transfer bitme noktasına gelirken, Fenerbahçe son aylarda Mert Hakan için ısrarcı bir şekilde devreye girdi.
"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİSİN"
Oyuncunun Fenerbahçe'yi seçmesindeki en büyük faktör, Emre Belözoğlu... Tecrübeli isim 25 yaşındaki oyuncu ile sürekli irtibat kurarak zaman içerisinde oyuncuyu ikna etti. Belözoğlu, genç yıldıza "Seni çok ama çok önemsiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğinde sen varsın. Bu takımın oyun planını da senin üzerine kuracağız" dedi.