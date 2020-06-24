Son dakika transfer haberleri: Ortalık karıştı! Mert Hakan'dan Emre Kılınç'a şoke eden teklif

Son günlerde hakkında çıkan transfer haberleri ile gündemden düşmeyen Sivasspor'un 25 yaşındaki başarılı oyuncu Mert Hakan Yandaş transferi ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başlangıçta Galatasaray'a geleceği konuşulan ancak günden güne ismi Fenerbahçe ile daha yüksek sesle anılmaya başlanan Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gideceğine kesin gözüyle bakılırken, Sivasspor'un bir diğer oyuncusu Emre Kılınç'ın da Galatasaray'a transferi gündemdeydi. Gelen bilgilere göre Mert Hakan Yandaş'ın, genç oyuncuya flaş bir teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...