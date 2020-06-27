Umut Bulut isyan etti! ''Emre ağabey de öyle diyor''
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta konuk ekibin 65. dakikasında gördüğü kırmızı kart tartışma konusu oldu. Sarı-siyahlılarda Gökhan Töre, Emre Belözoğlu ile girdiği hava topu mücadelenin ardından ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Maçın ardından Malatyaspor'un golcü futbolcusu Umut Bulut hakeme tepki gösterdi. İşte o açıklamalar...
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Yeni Malatyaspor'da santrfor oyuncusu Umut Bulut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
"EMRE AĞABEY DE ÖYLE DİYOR''
Mücadelenin hakemi Ali Şansalan'ın skora etki ettiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Sağ olsun hakem bizi engelledi. Gökhan Töre'nin kırmızı kartla alakası yok. Emre ağabey de öyle diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şekilde nasıl devam edebiliriz ki? Çok üzgünüz. Kadıköy'den alacağımız bir puan bile bizim açımızdan çok iyi olacaktı. Mücadele olarak da takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Hakemlerin artık çok daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- 27.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Umut Bulut isyan etti! ''Emre ağabey de öyle diyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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