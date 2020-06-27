Umut Bulut isyan etti! ''Emre ağabey de öyle diyor''

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Yeni Malatyaspor'da santrfor oyuncusu Umut Bulut, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"EMRE AĞABEY DE ÖYLE DİYOR''

Mücadelenin hakemi Ali Şansalan'ın skora etki ettiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Sağ olsun hakem bizi engelledi. Gökhan Töre'nin kırmızı kartla alakası yok. Emre ağabey de öyle diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şekilde nasıl devam edebiliriz ki? Çok üzgünüz. Kadıköy'den alacağımız bir puan bile bizim açımızdan çok iyi olacaktı. Mücadele olarak da takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Hakemlerin artık çok daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.