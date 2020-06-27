Umut Bulut isyan etti! ''Emre ağabey de öyle diyor'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Umut Bulut isyan etti! ''Emre ağabey de öyle diyor''

isyan etti! ''Emre ağabey de öyle diyor''

Umut Bulut isyan etti! ''Emre ağabey de öyle diyor''

'nin 'u 3-2 mağlup ettiği maçta konuk ekibin 65. dakikasında gördüğü tartışma konusu oldu. Sarı-siyahlılarda , Emre Belözoğlu ile girdiği hava topu mücadelenin ardından ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Maçın ardından Malatyaspor'un golcü futbolcusu hakeme tepki gösterdi. İşte o açıklamalar...

'in 29. haftasında 'ye konuk olan 'da santrfor oyuncusu , karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"EMRE AĞABEY DE ÖYLE DİYOR''
Mücadelenin hakemi Ali Şansalan'ın skora etki ettiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Sağ olsun hakem bizi engelledi. 'nin kırmızı kartla alakası yok. Emre ağabey de öyle diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şekilde nasıl devam edebiliriz ki? Çok üzgünüz. 'den alacağımız bir puan bile bizim açımızdan çok iyi olacaktı. Mücadele olarak da takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Hakemlerin artık çok daha dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  1. 27.06.2020
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