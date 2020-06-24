Fenerbahçe'nin rüya takımı dağılıyor! Obradovic'ten sonra 3 yıldız...

Fenerbahçe Basketbol şubesinde yaprak dökümü Obradovic ile başladı. İtalyan medyasının iddiasına göre bu ayrılıklar, Datome, Sloukas ve De Colo ile devam edecek.

Lastampa.it adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde oldu;

"Artık Gigi Detome'nin Milano'ya gelmemesi için bir Obradovic engeli yok. 7 yıl süren ve 2017'de Euroleague şampiyonluğu ile taçlanan bu serüven, artık sona erdi. Fenerbahçe'de Obradovic'in ayrılığı, Datome'nin İtalya'ya dönmesinin sağlayacak.

Olimpia Milano koçu Ettore Messina, bilindiği üzere son zamanlarda Datome transferine yeşil ışık yaktığını dile getirmişti.

SLOUKAS VE DE COLO DA...

Ayrılıklar bunlarla sınırlı kalmayacak. Türk kulübü, yeniden inşa edeceği basketbol şubesinde yıldız isimlerle yollarını ayıracak. Bu isimler Sloukas ve De Colo olarak öne çıkıyor. De Colo'ya Virtus Bologna'nın ilgisi olduğu biliniyor.

DATOME'YE 3 YILLIK TEKLİF

Datome için Fenerbahçe'ye herhagi bir bonservis vermek istemeyen Milano, oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesini bekleyecek. Milano'nun Datome'ye önereceği 3 yıllık kontrat teklifi şu anda masada bulunuyor."

"SEBEP AİLE DEĞİL, BÜTÇE"

Öte yandan İspanyol Marca sitesi, ilginç bir iddia ortaya attı. Sırp antrenörün ayrılığına ilişkin yazılan haberde, "Obradovic'in kararında ailesinden çok bütçenin azalacak olması ve yıldız isimlerin takımdan ayrılma ihtimali etkili oldu" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic, Derrick Williams, Joffrey Lauvergne, James Nunnally'nin sözleşmeleri sona erdi. De Colo ve Sloukas'ın 1'er yıllık, Datome ve Vesely'nin ise 2'şer yıllık sözleşmeleri bulunuyor.