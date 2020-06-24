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Flaş iddia! Brezilyalı maestro Fenerbahçe ile anlaştı ve...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Kanarya, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını derin bir üzüntüye sokmuştu. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, bir an önce sezonun sona ermesini ve yeni transferlerini açıklamayı bekliyor. Bu bağlamda İstanbul devinin peşinde olduğu yıldız ismin, kendisine gelen dev teklifi Fenerbahçe için reddettiği hatta sarı lacivertlilerle ön anlaşmayı yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
24 Haziran 2020 Çarşamba 11:51
Güncelleme: 24.06.2020 11:59
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Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, gözünü yıldız futbolcuya dikti...
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Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak camiada derin bir üzüntüye neden olmuştu.
Fenerbahçeli kurmaylar, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedeflerken, yaptığı toplantıda mevcut kadroda radikal değişiklikler olması gerektiğine işaret etti.
Kısa süre önce Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse yerine sarı lacivertliler, yeni bir 10 numara için girişimlerine başlamıştı.
Bu bağlamda rotasını Suudi Arabistan'a çeviren Fenerbahçe'nin, Haziran sonunda Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek Carlos Eduardo'yu gündemine aldığı ve yakın temaslara başladığı ifade edilmişti.