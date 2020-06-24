Haberler Galeri Flaş iddia! Brezilyalı maestro Fenerbahçe ile anlaştı ve...

Flaş iddia! Brezilyalı maestro Fenerbahçe ile anlaştı ve...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Kanarya, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını derin bir üzüntüye sokmuştu. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, bir an önce sezonun sona ermesini ve yeni transferlerini açıklamayı bekliyor. Bu bağlamda İstanbul devinin peşinde olduğu yıldız ismin, kendisine gelen dev teklifi Fenerbahçe için reddettiği hatta sarı lacivertlilerle ön anlaşmayı yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:51 Güncelleme: 24.06.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





