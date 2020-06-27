Galibiyetin önüne geçen görüntü! Emre Belözoğlu'nun gözyaşları...
Yeni Malatyaspor karşısında çok zorlanmasına rağmen 3-2'lik skorla kazanan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu'nun gözyaşları maça damga vurdu. Deneyimli isim, Ozan Tufan'ın galibiyet golüyle sevinçten ağladı. İşte o anlar...
Emre Belözoğlu'nun gözyaşları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının önüne geçti. 10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler duraklama dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı 2 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekip ise avuçlarının içindeki puandan olarak küme düşmesi tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.
EMRE SEVİNÇTEN AĞLADI!
Ozan Tufan'ın 90+5. dakikada attığı galibiyet golünün ardından Fenerbahçe'de büyük bir mutluluk yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu golden sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.
İşte o anlar...
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 20:54
- Umut Bulut isyan etti! ''Emre ağabey de öyle diyor''
- Sörloth ligde 6 maç sonra golle tanıştı
- Atletico Madrid-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galibiyetin önüne geçen görüntü! Emre Belözoğlu'nun gözyaşları...
- Maça damga vuran an! Emre Belözoğlu ve Hasan Ali...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galibiyetin önüne geçen görüntü! Emre Belözoğlu'nun gözyaşları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.