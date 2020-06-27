Galibiyetin önüne geçen görüntü! Emre Belözoğlu'nun gözyaşları...

Emre Belözoğlu'nun gözyaşları Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının önüne geçti. 10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler duraklama dakikalarında Ozan Tufan'ın attığı 2 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekip ise avuçlarının içindeki puandan olarak küme düşmesi tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.

EMRE SEVİNÇTEN AĞLADI!

Ozan Tufan'ın 90+5. dakikada attığı galibiyet golünün ardından Fenerbahçe'de büyük bir mutluluk yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu golden sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.

İşte o anlar...







