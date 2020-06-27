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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Galibiyetin önüne geçen görüntü! Emre'nin gözyaşları...

Galibiyetin önüne geçen görüntü! 'nun gözyaşları...

Galibiyetin önüne geçen görüntü! Emre Belözoğlu'nun gözyaşları...

karşısında çok zorlanmasına rağmen 3-2'lik skorla kazanan 'de kaptan 'nun gözyaşları maça damga vurdu. Deneyimli isim, 'ın galibiyet golüyle sevinçten ağladı. İşte o anlar...

'nun gözyaşları - maçının önüne geçti. 10 kişi kalan rakibi karşısında oldukça zorlanan sarı-lacivertliler duraklama dakikalarında 'ın attığı 2 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa Kupaları yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Konuk ekip ise avuçlarının içindeki puandan olarak küme düşmesi tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.

EMRE SEVİNÇTEN AĞLADI!
Ozan Tufan'ın 90+5. dakikada attığı galibiyet golünün ardından Fenerbahçe'de büyük bir mutluluk yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu golden sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu.

İşte o anlar...



  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 20:54
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