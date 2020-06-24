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Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımını resmen açıkladı!
Son günlerde gündemin bir numaralı konusu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen Mert Hakan Yandaş transferi savaşıydı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Milliyet yazarı Bilal Meşe'ye Mert Hakan'ın yeni takımını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
24 Haziran 2020 Çarşamba 13:41
Güncelleme: 24.06.2020 14:05
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Geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile söz kesen Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transfer olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
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Sarı-lacivertli ekipte gelecek sezon sportif direktörlüğe soyunacak olan Emre Belözoğlu'nun bizzat devreye girerek Yandaş'ın transferini bitirdiği ifade ediliyor.
Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, gündemi bir hayli meşgul eden Mert Hakan Yandaş transferi ile ilgili Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'la arasında geçen diyaloğu köşe yazısına aktardı.
İŞTE O YAZI...
Muhabir için en zor süreç transfer dönemleridir, iyi bilirim... Hep papatya falları açılır, yüzlerce isim yazılır, ama birisi bile olmaz nedense! Muhabirlik yıllarımda hiç papatya falı açmadım, hep nokta atışı yaptım. İsmi yazdım, geldi ve imzayı attı.
"ÇALIMBAY HOCAMI ARADIM"
Her ne kadar Beşiktaş uzmanlık alanım olsa da, farklı kulüplerle sürekli iletişim içindeyimdir. Neticede bu işin rengi olmaz, gazeteciyiz.