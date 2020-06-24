Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımını resmen açıkladı!

İŞTE O YAZI...

Muhabir için en zor süreç transfer dönemleridir, iyi bilirim... Hep papatya falları açılır, yüzlerce isim yazılır, ama birisi bile olmaz nedense! Muhabirlik yıllarımda hiç papatya falı açmadım, hep nokta atışı yaptım. İsmi yazdım, geldi ve imzayı attı.