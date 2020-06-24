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Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı
Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 3 ay boyunca sıkı bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de Nenad Bjelica'nın ismi ön plana gelmişti. Sarı-lacivertli ekiple anlaşmaya varayan Sırp antrenörle neden imzaların atılmadığı ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
24 Haziran 2020 Çarşamba 12:10
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Süper Lig'e bu sezon Ersun Yanal yönetiminde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ikinci yarıda üst üste alınan kötü sonuçların ardından Yanal'la yolları ayırmıştı.
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Yaklaşık 3 ay boyunca teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yerli ve yabancı birçok isim ön plana çıkmıştı.
Yerli antrenör konusunda Erol Bulut'u yakın markaja alan Süper Lig devi, yabancı isimler arasından ise Nenad Bjelica ile görüşmelere başlamıştı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Yüksek ölçüde anlaşma sağlanılan Bjelica ile imzaların atılması beklenirken, Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı açıkladı.
Sezonu Karapınar'la tamamlama kararı alan sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör arayışını sezon sonuna bıraktı.