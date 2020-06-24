Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı

Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için yaklaşık 3 ay boyunca sıkı bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de Nenad Bjelica'nın ismi ön plana gelmişti. Sarı-lacivertli ekiple anlaşmaya varayan Sırp antrenörle neden imzaların atılmadığı ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

24 Haziran 2020 Çarşamba 12:10
Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı

Süper Lig'e bu sezon Ersun Yanal yönetiminde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ikinci yarıda üst üste alınan kötü sonuçların ardından Yanal'la yolları ayırmıştı.

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Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı

Yaklaşık 3 ay boyunca teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yerli ve yabancı birçok isim ön plana çıkmıştı.

Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı

Yerli antrenör konusunda Erol Bulut'u yakın markaja alan Süper Lig devi, yabancı isimler arasından ise Nenad Bjelica ile görüşmelere başlamıştı.

Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Yüksek ölçüde anlaşma sağlanılan Bjelica ile imzaların atılması beklenirken, Fenerbahçe Tahir Karapınar'ı açıkladı.

Bjelica cephesinden şaşırtan hareket! Fenerbahçe yönetimini adeta çıldırttı

Sezonu Karapınar'la tamamlama kararı alan sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör arayışını sezon sonuna bıraktı.

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