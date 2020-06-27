Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu açıklaması! Gelecek sezon...
Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u Vedat Muriqi ve Ozan Tufan (2) golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler galibiyet sonrası büyük sevinç yaşarken, teknik sorumlu Tahir Karapınar önemli açıklamalarda bulundu. Karapınar, deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu'nu övdü ve gelecek sezon da oynamasını istiyorum ancak işleri çok yoğun dedi.
Süper Lig 29. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar önemli açıklamalarda bulundu.
Kolay maç bekliyorduk ama zor maç oldu. Yaratıcılıkta sıkıntılarımız var. Ayrıca çok eksiğimiz var. Çok şanssız şeyler yaşıyoruz. Falette sakatlandı. Genç oyuncuları üniveriste sınavına gönderdik. Çok alternatifli kadromuz yok. İyi de oynayabiliriz, kötü de oynayabiliriz ama oyuncularımız bugün savaştı. Rotasyonda sıkıntımız var. Mehmet Ekici'yi kaybettik. Hasan Ali'yi zorla oynatıyoruz sakatlık probleminden dolayı. Oyuncularımız böyle mücadele ettiği sürece biz kazanmaya devam ederiz.
TAHİR KARAPINAR: "EMRE BELÖZOĞLU ÇOK YOĞUN"
Türkiye'de Emre gibi oyuncular az yetişiyor. Hem karakter, hem yetenek bakımından. Emre çok büyük bir karakter. Volkan da çok büyük bir karakter. Yetenekli oyuncunun isterse yaşı 40 olsun, oyunun kaderi değiştirir. Ben Emre'nin seneye de oynamasını istiyorum. Ancak işleri çok yoğun. Bütün sorumluluğu aldığı için. Bizimle çok çalışamıyor, çok uyuyamıyor. Fenerbahçe'de gelecek senenin planlamalarını yapıyor.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 22:06
- Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu açıklaması! Gelecek sezon...
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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