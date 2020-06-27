Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu açıklaması! Gelecek sezon... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Karapınar'dan Belözoğlu açıklaması! Gelecek sezon...

'dan açıklaması! Gelecek sezon...

Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu açıklaması! Gelecek sezon...

, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda 'u Vedat Muriqi ve (2) golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler galibiyet sonrası büyük sevinç yaşarken, teknik sorumlu önemli açıklamalarda bulundu. Karapınar, deneyimli futbolcu 'nu övdü ve gelecek sezon da oynamasını istiyorum ancak işleri çok yoğun dedi.

29. haftasında sahasında 'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Sorumlusu önemli açıklamalarda bulundu.

Kolay maç bekliyorduk ama zor maç oldu. Yaratıcılıkta sıkıntılarımız var. Ayrıca çok eksiğimiz var. Çok şanssız şeyler yaşıyoruz. Falette sakatlandı. Genç oyuncuları üniveriste sınavına gönderdik. Çok alternatifli kadromuz yok. İyi de oynayabiliriz, kötü de oynayabiliriz ama oyuncularımız bugün savaştı. Rotasyonda sıkıntımız var. 'yi kaybettik. Hasan Ali'yi zorla oynatıyoruz sakatlık probleminden dolayı. Oyuncularımız böyle mücadele ettiği sürece biz kazanmaya devam ederiz.

TAHİR KARAPINAR: "EMRE BELÖZOĞLU ÇOK YOĞUN"
'de Emre gibi oyuncular az yetişiyor. Hem karakter, hem yetenek bakımından. Emre çok büyük bir karakter. Volkan da çok büyük bir karakter. Yetenekli oyuncunun isterse yaşı 40 olsun, oyunun kaderi değiştirir. Ben Emre'nin seneye de oynamasını istiyorum. Ancak işleri çok yoğun. Bütün sorumluluğu aldığı için. Bizimle çok çalışamıyor, çok uyuyamıyor. Fenerbahçe'de gelecek senenin planlamalarını yapıyor.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 22:06
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