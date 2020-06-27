Erman Toroğlu'ndan flaş hakem sözleri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "MHK, gözlemci, hakem, teknik direktör, futbolcu. Kim ve kimler kul hakkı yiyorlarsa Allah belalarını ve cezalarını versin. Bu akşam ben pozisyon falan konuşmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
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