Yeni deneyim

Milli takım hocası Montella, ABD ve Meksika maçını değerlendirdi. "Bizim için yeni bir deneyim olacak. Avrupa'dan olmayan iki takıma karşı oynayacağız. Durumlarını kontrol edip genç oyuncuları da değerlendirerek takımı sahaya süreceğiz."

EN İYİLERİ SEÇTİM

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile özel maçların aday kadrosunun açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenledi. "En iyileri seçtim" diyen Montella, "Bizim için yeni bir deneyim olacak. Avrupa'dan olmayan iki takıma karşı oynayacağız. Durumlarını kontrol edip gençleri de değerlendirerek takımımızı sahaya süreceğiz" dedi.

HAKAN İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM

Montella, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'ye karşı mücadele edecek İnter'deki milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na başarılar diledi. Montella, "Kalben en iyisini diliyorum. Tüm Türk halkı kalben yanında olacak. Maça da gideceğim. Geç katılmasını diliyorum. Kazansınlar, kutlasınlar dedi

MUSTAFA ESKİHELLAÇ İLK KEZ

A Milli Takım aday kadrosunda Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ilk kez kadroya davet edildi: KALECİLER: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, DEFANS: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, FORVET: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydı

MAÇLAR 22.40 VE 04.00'TE

Milli Takım, 7 Haziran'da 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile Connec- ticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda saat 22.40'da karşılaşacak. 11 Haziran'da da Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026'nın diğer ev sahibi Meksika'yla saat 04.00'da kozlarını paylaşacak.