Survivor dokunulmazlık oyunu 21 Mayıs | 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor hız kesmeden devam ediyor. 21 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı, All Star ve Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmış ve eleme adayı Meryem olmuştu. İşte Survivor'da 21 Mayıs Çarşamba günü yaşananlar...

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

21 Mayıs Çarşamba günü oynanan 2. dokunulmazlık oyununda All Star ve Gönüllüler, eleme potasına yarışmacı göndermemek için tüm güçlerini parkura yansıtacak. Salı günü Gönüllüler, ilk dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmuştu. Acun Ilıcalı'nın bu sezon tanıttığı yeni kurallar, parkurda sürpriz anlara yol açıyor. Özellikle, atışların ve bayrak yarışlarının belirleyici olduğu geçmiş oyunlar, cuma günkü mücadelede de stratejik hamlelerin önemini ortaya koyuyor. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı henüz belli olmadı.

SURVIVOR'DA SALI GÜNÜ NE OLDU?

15 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan Survivor son bölümünde, takımlar dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Gönüllüler takımı, üstün performansıyla ödülü kazanırken, All Star takımı ise moral kaybı yaşadı. All Star takımının eleme potasında gergin anlar yaşamasının ardından gecenin sonunda eleme adayı Meryem oldu.