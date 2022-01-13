Haberler Magazin SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Sevilen yarışma programı Survivor, 2022 yılında yeni sezonuyla ekranlarda yer alacak. Geçmişte Survivor'da yarışmış birçok isimin kadroda yer aldığı Survivor'un başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Peki, 2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:12
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

Survivor 2022 kadrosu açıklandı. "All Star" sezonuyla ekrana gelecek. Survivor 2022'de geçtiğimiz sezonların en iyileri yarışacak. Survivor 2022'nin ekran macerasına başlayacağı tarih de açıklandı. Peki, 2022 Survivor All Star ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte detaylar...

2022 SURVIVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen yarışma programı Survivor All Star'ın 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana geleceğini duyuruldu.

SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Bandana

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