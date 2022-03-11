Haberler Kimdir Sercan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Sercan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Sercan Yıldırım, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacak olan Sercan Yıldırım ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:30
Sercan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Sercan Yıldırım, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Sercan Yıldırım ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 SERCAN YILDIRIM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990, Bursa doğumlu, forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcudur. Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Yıldırım, Galatasaray'da da oynamıştır. 31 yaşındaki Sercan Yıldırım nişanlısı Nihan Yönel ile dünyaevine girdi. Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. En son katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Yıldırım'ı yarışmadan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başta Mert Öcal olmak üzere Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk nikahta hazır bulundu.

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