Gizem Kerimoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Gizem Kerimoğlu, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Gizem Kerimoğlu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Gizem Kerimoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Gizem Kerimoğlu, 30 Ekim 1988 tarihinde İstanbul, Fatih'te doğmuştur. Bulgar göçmeni bir ailenin ilk çocuğudur. Bir erkek kardeşi vardır. İstanbul Semiha Şakir Lisesi'nden 2005 yılında mezun oldu. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nde okumaya başladı. Üniversite eğitimi sırasında bir yıllığına İngilizce eğitimi almak için Londra'ya gitti. 2003 yılından itibaren birçok spor dalıyla profesyonel veya yarı amatör olarak uğraşan bir sporcu olarak basketbol ve futbol oynamış, hatta birkaç kez 19 yaş altı kadın Milli Futbol Takımı'na da çağrılmıştır. Bu yıllarda Yapı Kredi Spor Kulübü ve benzeri bazı spor kulüplerinde Fitness Eğitmeni ve Personal Trainer olarak da görev yaptı. 2013 yılında profesyonel spor yaşantısına son veren Gizem Kerimoğlu, aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başladı. Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem'den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi almıştır. 2015 yılında girdiği Akademi 35,5 Sanat Evi'nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi aldı.