Haberler Kimdir Survivor Sema kaç yaşında, evli mi? | Sema Aydemir kimdir, mesleği ne?

Survivor Sema kaç yaşında, evli mi? | Sema Aydemir kimdir, mesleği ne?

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Sema Aydemir, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alan Sema Aydemir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 01:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 01:30
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Survivor Sema kaç yaşında, evli mi? | Sema Aydemir kimdir, mesleği ne?

Survivor All Star 2024 kadrosu genişliyor. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Sema Aydemir, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek haftalarda Survivor kadrosunda yer alan Sema Aydemir ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sema Aydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 SEMA AYDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 4 kız kardeş olduklarını ifade 36 yaşındaki Sema Aydemir'in bir ablası bir kardeşi ve ikizi var. İkizi Seda Ocak ise Survivor Türkiye Yunanistan'da finale çıkan yarışmacılardan biridir. Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu bulunan Sema Aydemir daha sonra evlenmemiştir.

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