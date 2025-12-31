Gabon-Fildişi Sahili maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan izlenir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Afrika Uluslar Kupası F Grubu son hafta mücadelesinde Gabon, son şampiyon ve grup lideri Fildişi Sahili ile kozlarını paylaşıyor. İlk iki maçında Kamerun ve Mozambik’e mağlup olan Gabon, puanı bulunmadığı için turnuvaya veda etmesi kesinleşen ilk ekiplerden biri oldu. 4 puanla liderlik koltuğunda oturan Fildişi ise, alacağı bir puanla dahi gruptan lider olarak çıkmayı ve son 16 turu öncesi moral depolamayı hedefliyor. Gabon’un veda, Fildişi Sahili’nin ise zirve yürüyüşünü perçinleme maçı olan Gabon-Fildişi Sahili karşılaşmasının detayları haberimizde...

Marakeş Büyük Stadyumu'nda oynanacak Gabon-Fildişi Sahili mücadelesi, kağıt üzerinde iddiası kalmamış bir Gabon ile turnuvanın en büyük favorilerinden birini karşı karşıya getiriyor. Teknik direktör Thierry Mouyouma yönetimindeki Gabon, Aubameyang ve Denis Bouanga'nın liderliğinde güçlü rakibine sürpriz yaparak turnuvayı puanla kapatmak istiyor. Diğer tarafta, Emerse Fae idaresindeki Fildişi Sahili ise üst turu garantilemenin rahatlığıyla kadroda rotasyona gitmeye hazırlansa da Amad Diallo ve Wilfried Zaha gibi yıldızlarıyla hücum gücünden ödün vermeyecek. İşte Gabon-Fildişi Sahili maçının detayları...

Gabon-Fildişi Sahili MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gabon-Fildişi Sahili maçı 31 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Gabon-Fildişi Sahili MAÇI HANGİ KANALDA?

AFCON 2025 F Grubu 3. haftasında, Marakeş Büyük Stadyumu'nda oynanacak Gabon-Fildişi Sahili maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gabon-Fildişi Sahili MUHTEMEL 11'LER

Gabon: Mbaba; Onfia, Moucketou-Moussounda, Lemina, Ekomie; Kanga, N'Dong; Babicka, Poko, Bouanga; Aubameyang

Fildişi Sahili: Y. Fofana; Doue, Koussounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Bayo, Zaha

