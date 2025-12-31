CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Sudan-Burkina Faso maçı izle: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Sudan-Burkina Faso maçı izle: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Afrika Uluslar Kupası E Grubu 3. hafta mücadelesinde Sudan, Burkina Faso ile kozlarını paylaşıyor. Ligde topladığı 3 puan ve -2 averajla 3. sırada yer alan Kwesi Appiah yönetimindeki Sudan, bir üst tura doğrudan yükselebilmek için mutlak galibiyet hedeflerken; aynı puana sahip ancak averaj avantajıyla 2. sırada bulunan Burkina Faso, alacağı bir puanla dahi son 16 turu biletini cebine koymayı amaçlıyor. Grubun lideri Cezayir’in ardından gruptan çıkacak ikinci takımı belirleyecek olan randevunun detayları merak ediliyor. İşte Sudan-Burkina Faso maçı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 10:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sudan-Burkina Faso maçı izle: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Sudan-Burkina Faso maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Kazablanka şehrindeki tarihi Muhammed V Stadyumu, E Grubu'nun en stratejik doksan dakikasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sudan, ikinci maçta Ekvator Ginesi'ni 1-0 mağlup ederek turnuvada hayata tutunurken, teknik direktör Kwesi Appiah'ın takımı bu kez daha dişli bir rakibe karşı savunma disiplinini ön planda tutacak. Diğer tarafta, Brama Traore yönetimindeki Burkina Faso ise, Cezayir karşısında aldığı şanssız mağlubiyeti telafi etmek ve Edmond Tapsoba liderliğindeki güçlü savunma hattıyla Sudan'a geçit vermemek niyetinde. Beraberliğin Burkina Faso'ya yettiği, Sudan'ın ise risk almak zorunda olduğu bu mücadelenin yayın bilgilerini sizler için derledik.

SUDAN-BURKİNA FASO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sudan-Burkina Faso maçı 31 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

SUDAN-BURKİNA FASO MAÇI HANGİ KANALDA?

AFCON 2025 E Grubu 3. haftasında oynanacak Sudan-Burkina Faso mücadelesi, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SUDAN-BURKİNA FASO MUHTEMEL 11'LER

Sudan: Elneel; Barglan, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis; Khidir, Omer, Taifour; Abdallah, Eisa, Abdelrahman

Burkina Faso: Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sangare, Ouedraogo, Zougrana; Traore, Kabore, Ouattara

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
Musaba transferinde flaş gelişme!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Alkollü araç kullanıp bir genci sakat bırakan CHP'li Berk Tütüncü'den skandal ifade: "Ciddi bir kaza değildi"
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası!
F.Bahçe'den Mert Günok kararı! Resmi imza...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmed Ildız Göztepe’den ayrıldı! Ahmed Ildız Göztepe’den ayrıldı! 11:18
Nikola Jokic 4 hafta sahalardan uzak! Nikola Jokic 4 hafta sahalardan uzak! 11:06
Sakaryaspor yeni hocasını böyle duyurdu! Sakaryaspor yeni hocasını böyle duyurdu! 11:02
Mozambik-Kamerun maçı ayrıntıları! Mozambik-Kamerun maçı ayrıntıları! 10:52
Gabon-Fildişi Sahili karşı karşıya! Gabon-Fildişi Sahili karşı karşıya! 10:38
Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler! Erkekler Federasyon Kupası'nda eşleşmeler! 10:37
Daha Eski
Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig kancası! 10:32
Sudan-Burkina Faso maçı hakkında! Sudan-Burkina Faso maçı hakkında! 10:24
Türk satranççılardan Doha’da başarı! Türk satranççılardan Doha’da başarı! 09:55
NBA'de Clippers 41 sayı farkla galip! NBA'de Clippers 41 sayı farkla galip! 09:49
Kayserispor 2025’te 11 kez kazandı! Kayserispor 2025’te 11 kez kazandı! 09:38
Galatasaray Çağdaş Faktoring’den galibiyet! Galatasaray Çağdaş Faktoring’den galibiyet! 09:29