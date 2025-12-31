Galatasaray'ın genç yıldızına Süper Lig kancası! Okan Buruk'tan flaş transfer kararı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasına günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Cimbom'un genç yıldızına Süper Lig ekibinin teklifte bulunduğu öne sürüldü. Okan Buruk'un kararı ise dikkat çekti. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 10:32
Ismael Jakobs'un sakatlığı ve Eren Elmalı'nın yokluğunda formayı bir anda sırtında bulan Kazımcan Karataş'ın performansı büyük alkış toplamıştı.

Genç yıldızın özellikle Fenerbahçe derbisindeki mücadelesi ve kafasına gelen yabancı cisme rağmen oyuna devam etmesi taraftarların beğenisini kazanmıştı. Ancak Jakobs ve Eren'in dönüşü sonrası Kazımcan'ın yeniden formayı kaybetmesi gündeme gelecek.

Takvim'de yer alan habere göre bu durumu fırsata çevirmek isteyen RAMS Başakşehir'in Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve başarılı sol beki resmen istediği öğrenildi.

Konuyu teknik heyete ileten yönetimin son kararı Okan Buruk'a bıraktığı belirtildi. Ancak tecrübeli hocanın ilk devredeki kadro krizinin tekrarlanma ihtimaline karşın Kazımcan'ı takımda tutmak istediği ifade edildi.

