TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın sol beki Brezilya'dan gelecek! İşte Flamengo'nun bonservis talebi

Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen sol bek Matias Vina ile ilgilendiğini iddia etti. Takvim'in Brezilya basınından derlediği habere göre, 28 yaşındaki oyuncu için Brezilya ekibinin 5 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Rio takımlarından Flamengo ile 31 Aralık 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak belirtiliyor. Genç sol bek, hem savunmadaki katkısı hem de hücuma destek veren oyun stiliyle dikkat çekiyor.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER