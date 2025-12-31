TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın sol beki Brezilya'dan gelecek! İşte Flamengo'nun bonservis talebi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta ara transfer döneminin başlamasına günler kala önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlılar sol bek mevkisine takviye yapmak isterken gündemine ise Flamengo'nun futbolcusu Matias Vina geldi. Brezilya ekibinin Vina'dan beklediği bonservis bedeli ise belli oldu. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen sol bek Matias Vina ile ilgilendiğini iddia etti. Takvim'in Brezilya basınından derlediği habere göre, 28 yaşındaki oyuncu için Brezilya ekibinin 5 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Rio takımlarından Flamengo ile 31 Aralık 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak belirtiliyor. Genç sol bek, hem savunmadaki katkısı hem de hücuma destek veren oyun stiliyle dikkat çekiyor.

