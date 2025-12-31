Mozambik-Kamerun maçı detayları: Saati ve canlı yayın kanalı!

Mozambik-Kamerun maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Agadir şehrindeki Adrar Stadyumu'nda oynanacak bu kader maçı, iki takımın tamamen farklı hedeflerine sahne olacak. Teknik direktör Chiquinho Conde yönetimindeki Mozambik, hücumdaki verimliliğini sürdürüp savunma direncini artırarak dev rakibine geçit vermemek istiyor. Diğer tarafta, turnuva öncesi teknik direktör krizleriyle sarsılan Kamerun, tecrübesiyle bu zorlu virajı dönmeyi amaçlıyor. Fildişi Sahili karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından gruptan çıkma yolunda hata yapmak istemeyen Kamerun'a berberlik de yetecek. Mozambik'in ise risk almak zorunda kalabileceği bu doksan dakika, F Grubu'ndaki nihai hiyerarşiyi belirleyecek. İşte Mozambik-Kamerun maçı detayları...

Mozambik-Kamerun MAÇI NE ZAMAN?

Mozambik-Kamerun maçı 31 Aralık Çarşamba günü, Adrar Stadyumu'nda oynanacak.

Mozambik-Kamerun MAÇI SAAT KAÇTA?

AFCON 2025 F Grubu 3. haftasında oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 22.00'de başlayacak.

Mozambik-Kamerun MAÇI HANGİ KANALDA?

Mozambik-Kamerun maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.