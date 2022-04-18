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SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR? Survivor Evrim kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Evrim Keklik, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Evrim Keklik ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Evrim Keklik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:34
SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR? Survivor Evrim kaç yaşında, nereli? Mesleği ne? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Evrim Keklik, kadroda bulunan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alan Evrim Keklik ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Evrim Keklik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 EVRİM KEKLİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Evrim Keklik, 14 Mart 1991 doğumlu Türk voleybolcu, televizyon kişisidir. 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Fenerbahçe'de voleybola başladı. Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir.

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